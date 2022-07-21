Россиянам рассказали, какая погода будет в августе Метеоролог Тишковец пообещал жителям центральной части России солнечный и жаркий август

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В центральной части РФ август будет солнечным и жарким, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, последний месяц лета побалует россиян солнечными днями.

Август еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями, — сказал Тишковец.

Специалист считает, что такая ситуация будет складываться во многих городах центральной части России.

Ранее кардиолог Филипп Кузьменко предупредил об опасности экстремальной жары, волна которой пройдет по всей планете на следующей неделе. По его словам, при таких климатических условиях резко возрастает смертность среди людей пожилого возраста, большинство из которых ранее переносили различные сердечно-сосудистые заболевания.