Кардиолог сообщил об опасности надвигающейся жары для людей старше 60 лет Кардиолог Кузьменко сообщил об опасности надвигающейся жары для людей старше 60 лет

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Врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко сообщил о том, что на следующей неделе по всей планете пройдет волна экстремальной жары. В связи с этим он уточнил, что при подобных климатических условиях резко возрастает смертность среди людей преклонного возраста, большинство из которых ранее переносило различные сердечно-сосудистые заболевания, о чем рассказал в своем Telegram-канале.

Когда очень жарко, в мире начинает умирать много стариков. В основном это люди 60+. Как правило, все, кто не пережил лето, страдали ишемической болезнью сердца. Т.е. их миокарды из-за бляшек внутри сосудов получают меньше кислорода, чем здоровые люди, — заявляет кардиолог.

Наиболее эффективным способом защититься от жары Кузьменко называет установку кондиционера или вентилятора. Если же такой возможности не имеется, он предлагает пить больше воды, избегать прямых солнечных лучей, использовать холодную мокрую простыню и гулять только по вечерам.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru заявил, что Москву в ближайшие дни ожидает крайне жаркая погода и практически полное отсутствие дождей. Он отметил, что в столице будет повышаться давление, и посоветовал москвичам следить за своим состоянием.