Синоптик пообещал москвичам тепло, которое они не почувствуют Вильфанд: На выходных в Москву придет тепло, которое жители не ощутят из-за влажности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве к воскресенью, 12 марта, потеплеет до плюс 5 градусов, однако эту температуру люди не смогут почувствовать из-за сильной влажности и порывистого ветра. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура будет ощущаться как отрицательная.

Как сообщил синоптик, утром 11 марта в столицу начнут поступать воздушные массы с юга, сформировавшиеся в районе Турции и к вечеру субботы температура вырастет на 13-14 градусов.

Она будет повышаться в течение дня и к позднему вечеру будет от 0 до минус 2 градусов. Это будет сопровождаться очень сильным ветром — 15-20 метров в секунду, — сказал Вильфанд.

В воскресенье Москва будет находиться в теплом секторе циклона, ночью температура составит от минут двух градусов до нуля, днем потеплеет до плюс 3-5 градусов. Но москвичей ждет разочарование — они этого тепла не почувствуют. Погода будет сопровождаться интерсивными осадками, преимущественно это будет мокрый снег. Кроме того, порывы ветра составят до 17 метров в секунду.

При такой погоде, когда воздух насыщен влагой, и при порывистом ветре будет ощущение отрицательной температуры, — пояснил Вильфанд.

Он предупредил, что в такую погоду легко простудиться.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая весна придет в Москву только в апреле, а март в столице теплым не будет. По его словам, весна в городе начнется с усиления морозов и снегопадов.