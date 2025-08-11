Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 09:41

Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, заявил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Сведений о возможных жертвах и пострадавших не поступало. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты, — подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу 10 регионов России в ночь на 11 августа. В общей сложности были перехвачены и уничтожены 32 цели. Больше всего дронов, а именно семь, сбили над Белгородской областью.

До этого стало известно, что беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с мирным жителем в районе села Никольского под Белгородом. Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, находившийся в машине мужчина получил черепно-мозговую травму, однако от госпитализации отказался.

Москва
беспилотники
ВСУ
Сергей Собянин
