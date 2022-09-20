Сильный ветер в Москве свалил деревья на 14 машин Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева, повредив 14 автомобилей

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Последствия падения дерева на автомобили во дворе д. 122 на Варшавском шоссе в Москве

Сильный ветер повалил 33 дерева в различных районах Москвы, повредив 14 автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По его словам, упавший ствол во дворе дома №122 на Варшавском шоссе обрушился сразу на три авто. Ранее в пресс-службе МЧС предупредили москвичей, что в столице ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Из-за разбушевавшейся стихии водителям рекомендовали при движении снизить скорость, а также воздержаться от обгонов, перестроений и опережений.

Предварительно, зарегистрировано падение 33 деревьев. Упавшее дерево во дворе дома номер 122 на Варшавском шоссе раздавило сразу три машины. Еще три дерева упали на Звездном бульваре, — отметил собеседник агентства.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что ураган, разбушевавшийся в Курской области, движется в сторону Москвы. По данным метеорологов, катастрофы в столице не ожидается, так как фронт проходит восточнее.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с NEWS.ru, что разрушительный ураган после Курской области направится в Тверскую область, а затем — в Новгородскую. По словам специалиста, после этого стихия настигнет северо-восток страны — Республику Коми.