SHOT: незваные гости устроили массовую драку на чужой свадьбе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Желание двух жителей Москвы поужинать в дорогом ресторане обернулось массовой дракой на чужой свадьбе, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам молодоженов, незнакомцы заявились на банкет и требовали их обслужить, хотя заведение было закрыто. Когда незваных гостей попросили уйти, они устроили драку, а затем сами же вызвали полицейских.

По данным SHOT, вечером 18 марта в полицию позвонил мужчина, сообщивший, что его с другом в ресторане на Пресненской набережной избивает толпа людей. Правоохранители прибыли на место и выяснили, что их вызвали двое молодых людей, ворвавшихся в ресторан на чужую свадьбу и требовавших от персонала ужин.

Участники свадебной драки впоследствии продолжили праздник в отделении. Всем пришлось давать показания. Обстоятельства потасовки выясняются.

Ранее сообщалось о другой массовой драке в Москве, произошедшей на баскетбольной площадке «ВТБ Арены». Конфликт произошел между участниками соревнований по рестболу, совмещающего баскетбол и борьбу. Драка продолжалась около девяти минут, пока драчунов не приехали разнимать правоохранители. Нескольких человек в итоге задержали и доставили в отделение полиции.