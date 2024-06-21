SHOT: актера из «Склифосовского» задержали с наркотиками SHOT: актера Георгия Сагиашвили задержали в Москве из-за наркотиков

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Георгий Сагиашвили

Telegram-канал SHOT сообщил, что актера Георгия Сагиашвили, известного по сериалам «Склифосовский» и «Прометей», задержали в московской Некрасовке. По данным канала, у артиста нашли пакетик с веществом, похожим на наркотики.

Как пишет SHOT, полицейские остановили каршеринг, в котором находился Сагиашвили, в ночь на 21 июня. По информации канала, актер заметно занервничал, поэтому правоохранители решили досмотреть его. SHOT уточнил, что пакетик с веществом направили на экспертизу.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что рэпер Молодой Калуга (настоящее имя — Михаил Калугин) был задержан за избиение двух человек у ночного клуба в Москве. По его данным, это произошло еще в ночь на 15 июня, тогда у 26-летнего музыканта произошел конфликт с 20-летним посетителем бара «Вайб» на Бутырской улице.

Telegram-канал Kras Mash до этого информировал, что рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) поругался с сотрудниками Госавтоинспекции в Красноярске. По данным канала, он оказался в пробке на выезде с острова Татышев, где проходил VK Fest.

Ранее стало известно, что полиция арестовала певца Джастина Тимберлейка за вождение в нетрезвом виде. По данным телеканала ABC News, инцидент произошел 17 июня в Хэмптоне — курортном городе США.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.