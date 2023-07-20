Сергея Минаева ограбили более чем на $1 млн SHOT: основателя обувной мастерской English Shoes Минаева ограбили более чем на $1 млн

Фото: english-shoes.ru

Сергей Минаев

Основателя элитной обувной мастерской English Shoes Сергея Минаева ограбили более чем на $1 млн в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, бизнесмен помогал своему другу из Китая, подрабатывая на переводах денег. Он забирал наличные у партнеров знакомого и передавал их другим лицам.

По данным SHOT, Минаев встретился в квартире с постоянным клиентом своего друга из Китая и забрал у него более $1 млн. Как только предприниматель получил 92 млн наличными, он сообщил об этом в Китай и прочитал подтверждение о том, что на криптокошелек клиента вернулась аналогичная сумма.

Спустя некоторое время в помещение ворвались двое неизвестных мужчин в кепках. Клиент воспользовался моментом, забрал деньги и покинул место проведения сделки. Впоследствии Минаев обратился в полицию.

Ранее житель Москвы украл у своей любовницы 18 млн рублей, на которые та собиралась купить дом его супруге. На эти деньги он приобрел жилье для себя, а также отдохнул в Таиланде. Обманутая женщина написала заявление в полицию.