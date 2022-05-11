Семья из трёх человек попала в больницу из-за отравления холодцом

Фото Виктор Лисицын/Global Look Press

Семья из трёх человек попала в больницу из-за отравления холодцом, купленным в столичном магазине. Как сообщил источник РЕН ТВ, инцидент произошёл 9 мая. Были госпитализированы 34-летняя девушка, 39-летний мужчина и 62-летняя женщина. По данным источника, им поставили диагноз «отравление метгемоглобинобразователями».

В ходе проверки было установлено, что пострадавшие ели холодец, купленный в магазине на улице Кольской. Блюдо было изъято для проведения экспертизы, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в кафе на Миллионной улице в Санкт-Петербурге отравились восемь детей, а также трое взрослых туристов из Хабаровска. Пострадавшим туристам понадобилась скорая помощь, медики диагностировали жителям Хабаровска отравление лёгкой степени. Согласно условиям туристической путёвки, хабаровчане должны были пробыть в Санкт-Петербурге три дня: с 8 по 11 мая.

До этого в подмосковном Обухово были обнаружены мёртвыми муж и жена. Их девятилетний сын госпитализирован. По предварительным данным, супруги отравились неизвестным веществом. Известно, что перед этим они ели пирожки и картошку, купленные в круглосуточном магазине.

Также сообщалось, что четыре женщины были доставлены в больницу с отравлением неизвестным веществом из садового товарищества в Новой Москве. Рассматривались версии пищевого отравления либо отравления газом. У всех женщин фиксировалось нарушение речи.