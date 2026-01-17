Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 21:16

Самосвал влетел в пешеходный мост и «встал на дыбы»

В Москве самосвал застрял под пешеходным мостом у станции метро «Технопарк»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
У станции метро «Технопарк» самосвал не рассчитал габариты и застрял под пешеходным мостом, сообщает Telegram-канал «112». На опубликованных кадрах видно, как кабина грузовика оказалась зажатой под эстакадой.

Авария случилась напротив «Острова Мечты». По словам очевидцев, водитель выжил и самостоятельно дошел до машины скорой помощи. На место ДТП прибыли экстренные службы.

Ранее автобус протаранил двухэтажный жилой дом в Великом Новгороде. Водителя с травмами доставили в больницу, трое пассажиров не пострадали. До столкновения со зданием 59-летний водитель наехал на фонарный столб.

До этого в Саратове водитель BMW X5 врезался в цветочный магазин. ДТП произошло в ночь на 11 января на крутом повороте на улице С. С. Бирюзова. Водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего машина протаранила одну из стен здания, которая разрушилась. В аварии пострадал один человек, находившийся в машине, его с травмами доставили в больницу. Также в Приморье водитель протаранил новогодние украшения на площади.

