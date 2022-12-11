Самолет застрял в сугробе в аэропорту Домодедово

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Пассажирский самолет застрял в сугробе в столичном аэропорту Домодедово из-за обильного снегопада в Москве. В социальных сетях появилось видео с кадрами, на которых видно, что шасси воздушного судна застряли в снегу. 10 декабря в аэропортах Москвы из-за снегопада были отменены и задержаны более 30 рейсов. В Гидрометцентре прогнозировали облачную погоду и мокрый снег.

Непрекращающийся снегопад в столице привел к плохой видимости. Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания», по состоянию на 01:55 по московскому времени 11 декабря в аэропорту Внуково задержаны 10 рейсов и семь отменены, в аэропорту Домодедово задержаны три рейса, также четыре рейса задерживаются в аэропорту Шереметьево.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 9 декабря сообщал, что в начале следующей недели ожидается очень теплая погода. По его словам, это связано с перемещением глубокого циклона с юга в центр европейской части России. Вильфанд рассказал, что уже в понедельник, 12 декабря, днем в Москве и области может потеплеть до +3 градусов, а вторник будет самым теплым днем. Небольшое понижение температуры в столичном регионе ожидается со среды.

Ранее в МЧС предупреждали водителей в Москве о сильном гололеде на дорогах.