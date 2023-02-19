На борту «Аэрофлота» сработал датчик отказа тормозов Самолет «Аэрофлота» сел в Шереметьево после срабатывания датчика отказа тормозной системы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Шереметьево совершил посадку пассажирский самолет А-321 авиакомпании «Аэрофлот», у которого сработала сигнализация о неисправности тормозной системы, сообщают «Известия». Пострадавших в результате происшествия нет.

Инцидент произошел с воздушным судном, которое следовало по маршруту Тюмень — Москва. Посадка лайнера прошла в штатном режиме, подробности произошедшего выясняются.

Ранее самолет компании AZUR Air, летевший из Новосибирска в Утапао (Таиланд), был вынужден вернуться в пункт назначения вскоре после вылета. Экипаж развернул борт из-за повреждения лобового стекла. Пассажиров отправили по месту назначения другим самолетом.

В конце декабря в аэропорту Южно-Сахалинска экстренно сел самолет, следовавший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский. Причиной посадки стало задымление в салоне, которое произошло из-за возгорания зарядного устройства у одного из пассажиров,