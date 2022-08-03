Россиянка погибла при падении с Крымского моста в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянка погибла при падении с Крымского моста в Москве в ночь на 3 августа, ее тело обнаружили водолазы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Спасателей на место происшествия вызвали очевидцы.

Тело [погибшей] обнаружено водолазами, — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее с моста возле Кремлевской набережной упала женщина, спасти ее удалось благодаря сотрудникам Водного патруля Центра организации дорожного движения. Они подплыли к пострадавшей и подняли на борт. Затем женщине оказали первую помощь, довезли до причала и передали медикам.

До этого в Москве погиб подполковник МВД Сергей Филатов. Он упал с моста на Третьем транспортном кольце, неподалеку от Пресненской набережной. Причины падения до сих пор неизвестны, он скончался на месте от полученных травм.