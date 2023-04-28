Ректор российской академии задержан за хищение миллиона рублей Ректора Всероссийской академии внешней торговли задержали за хищение миллиона рублей

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Сергей Синельников-Мурылев

В Москве задержан ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев, в его квартире, на даче и на работе прошли обыски, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, его подозревают в хищении миллиона рублей.

По данным Baza, Синельникова-Мурылева задержали 27 апреля, а на данный момент уже отправили под домашний арест.

Ранее в отношении бывшего ректора Томского политехнического университета Дмитрия Седнева возбудили уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. По данным следствия, он использовал полномочия ректора для трудоустройства другого лица, заранее зная, что человек не будет работать.

До этого в Московской высшей школе социальных и экономических наук («Шанинка») сменился ректор, так как Сергея Зуева сняли с поста из-за подозрений в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования.

Разбирательство дела началось с задержания бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой. Также фигурантом дела стал ректор РАНХиГС Владимир Мау.