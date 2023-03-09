«Шанинке» назначили нового ректора Учредители «Шанинки» назначили ректором вуза Марию Сигову

Фото: МФТИ

Мария Сигова

Сергея Зуева сняли с должности ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») в связи с продолжающимся против него судебным процессом, этот пост заняла Мария Сигова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. Отмечается, что Зуев останется научным руководителем вуза и будет участвовать в обсуждении дальнейшей стратегии учебного заведения.

Решением собрания учредителей от 7 марта 2023 года ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук назначена Мария Викторовна Сигова. Для прежнего ректора Сергея Эдуардовича Зуева затруднено исполнение обязанностей в полном объеме в силу продолжающегося судебного процесса, — говорится в сообщении.

Зуева подозревают в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования.

Разбирательство дела началось с задержания бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой. Также фигурантами дела стали ректор РАНХиГС Владимир Мау и Зуев.

Ранее Раковой и Зуеву на полгода продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ни фигуранты дела, ни их защитники не возражали против продления меры пресечения. Однако адвокат Зуева попросил суд разрешить ректору пользоваться интернетом и мобильной связью, чтобы полноценно выполнять свои трудовые обязанности. В просьбе было отказано.