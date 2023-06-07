Ребенок погиб в результате пожара в жилом доме в Москве

Фото: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / Telegram

В результате пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве погиб ребенок, сообщает столичная прокуратура в официальном Telegram-канале. По информации ведомства, пострадали в том числе четверо несовершеннолетних. Всего удалось спасти восемь человек. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В результате пожара погиб малолетний мальчик. Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние, — сказано в публикации.

В прокуратуре добавили, что по факту случившегося назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее в Москве подросток получил ожоги 80% тела после того, как во время игры с друзьями его облили бензином и подожгли. Пострадавшему 14 лет, ему проведут операцию на груди. Таким образом врачи хотят получить доступ к пострадавшим легким мальчика.

До этого в Подмосковье мальчик сгорел заживо в сарае, в котором его могли запереть товарищи, заколотив гвоздями дверь. Прохожие пытались самостоятельно потушить возгорание и вытащить ребенка, вскоре на место прибыли пожарные, но не успели его спасти. Девушка, вызвавшая спасателей, рассказала, что во время пожара рядом стояли и плакали дети, которые говорили, что мальчик якобы поджег сам себя.