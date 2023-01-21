Раненную в Соледаре военкора Елсукову доставили в Москву

Фото: 38.mchs.gov.ru

Раненную при обстреле в Соледаре военкора Анастасию Елсукову доставили в Москву, сообщает Readovka. Отмечается, что ее жизни ничего не угрожает.

Военкор Readovka Настя Елсукова, получившая ранение в Соледаре, доставлена в Москву. Медики приняли решение доставить Настю в больницу на вертолете. На данный момент ей ничего не угрожает, — заявили в Telegram-канале издания.

Ранее Readovka сообщала, что Елсукова попала под обстрел при выполнении редакционного задания в Соледаре. По данным ее коллег, бойцы ЧВК «Вагнер» эвакуировали корреспондента с раздробленным коленом и ранением бедра в больницу в Первомайск, где ей и провели операцию. Как писала Readovka, Елсукова получила ранение непосредственно вблизи линии фронта, девушка попала под обстрел вместе с журналистами «Звезды» и Первого канала.

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