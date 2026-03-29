29 марта 2026 в 02:14

ПВО отразила атаку беспилотников на Москву

Собянин: ПВО Минобороны сбила летевший на Москву вражеский беспилотник

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дежурные силы ПВО Минобороны РФ уничтожили беспилотник, который летел в сторону Москвы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на месте уже работают все необходимые спецслужбы.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее одноэтажный дом загорелся в Донецке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Инцидент произошел в Петровском районе, сведений о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

До этого бойцы ВС РФ помогли двум мирным жителям, пострадавшим от удара украинского БПЛА по их машине на Сумском направлении. По автомобилю ударил дрон-камикадзе, установленный в засаде. Пожилой мужчина получил осколочные ранения, а девушка — легкую контузию.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Для обследования пострадавшего направили в городскую больницу Белгорода. В результате удара машина загорелась.

Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Россия

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно

Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

