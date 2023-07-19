Против поджигателя Мавзолея Ленина возбудили уголовное дело

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Мужчина, пытавшийся поджечь Мавзолей Ленина в Москве, стал фигурантом уголовного дела, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, против 37-летнего жителя Читы Константина Старчукова возбудили дело по статье «Хулиганство». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Инцидент на Красной площади произошел вечером 17 июля. Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в ограждение, в результате чего она воспламенилась. Отмечается, что Старчуков находился в неадекватном состоянии и пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции. По данным издания «Московский комсомолец», житель Читы предупредил о своих планах родственников после первой неудачной попытки поджечь мавзолей.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге на улице Трудящихся неизвестный мужчина заложил пакет в вестибюле одного из отделений Сбербанка и поджег его, в результате чего прогремел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал, деньги не похищены. Злоумышленник скрылся с места преступления. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту взрыва.