Количество долгостроя в Москве за 12 лет сократилось почти на 640 объектов

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В Москве с 2011 года были решены вопросы по 638 объектам незавершенного строительства, сообщили в пресс-службе градостроительного комплекса столицы. Заммэра Москвы Андрей Бочкарев отметил, что вопросы были решены разными способами и эта работа продолжается, передает «Интерфакс-Недвижимость».

В 2011 году была создана оперативная группа по объектам незавершенного строительства. С тех пор разными способами решены вопросы 638 объектов, — сказал Бочкарев.

За 12 лет в столице ввели в эксплуатацию 184 объекта, среди них высотка в Оружейном переулке и комплекс на площади Павелецкого вокзала, уточнил вице-мэр. При этом по 258 объектам строительство было возобновлено. Так, на проспекте Вернадского удалось перезапустить проект «Синий зуб». Также привели в порядок 196 площадок, которые прежде были заняты долгостроем.

Хохловская площадь в центре города была благоустроена с музеефикацией фрагмента стены Белого города, отметил глав департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Также власти утвердили критерии для включения в перечень незавершенных объектов, один из них — более чем двухлетнее истечение сроков разрешений на строительство.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проекте новой магистрали, которая будет проходить от Третьего транспортного кольца до Люблино через район Южного порта. Строительство планируют начать в 2024 году. Новая трасса разгрузит Волгоградский проспект и Люблинскую улицу и сделает поездки еще комфортнее, отметил мэр. При этом построят несколько развязок, также проведут реконструкцию ближайших дорог.