Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы локализован

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар, охвативший крышу и чердак восьмиэтажного жилого дома на юго-западе Москвы локализован. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МЧС.

Принятыми мерами в 00:52 пожар был локализован, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в доме № 40 по Ленинскому проспекту. Площадь пожара составила около 1 тысячи квадратных метров. Спасатели эвакуировали из дома около 400 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

По данным ТАСС, группировка по тушению пожара увеличена до 142 человек и 44 единиц техники. Для ликвидации огня используется вертолёт Московского авиационного центра. Ранее сообщалось об участики 128 человек и 38 единиц техники.

Пожару присвоен второй из пяти номеров сложности.

В Московской прокуратуре сообщили, что на месте происшествия находится заместитель Гагаринского межрайонного прокурора Юрий Романюк.

Причины происшествия устанавливаются.