Пожар в Домодедово локализован на 1,2 тысячи «квадратов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар в автосервисе в подмосковном Домодедово локализовали в 04:15 мск, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС. По данным ведомства, площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.

Пожар в автосервисе локализован в 04.18 на 1,2 тысячи квадратных метров, — говорится в сообщении.

Ранее жители Домодедово опубликовали в социальных сетях видео крупного пожара, на кадрах был виден огонь и большой столб дыма. При этом очевидцы сообщали, что перед тем, как появился огонь, был слышен взрыв. В результате выяснилось, что в городе загорелся автосервис. Первоначальная площадь пожара составила около одной тысячи квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

Также сообщалось, что в жилом доме на улице Айвазовского в Махачкале прогремел взрыв. Пожарные эвакуировали подъезд из-за угрозы обрушения. Предполагается, что в одной из квартир взорвался газ. Из-под обломков здания достали двоих детей, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

На складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде накануне, 9 августа, прогремел взрыв. По сообщению экстренных служб, как минимум девять человек числятся пропавшими без вести, число пострадавших в результате происшествия увеличилось до 60, одна женщина погибла.