В Домодедово произошел крупный пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный пожар произошел в Домодедово, огонь, предположительно, возник в районе местной промзоны, сообщает Telegram-канал Readovka. Местные жители публикуют видео пожара в соцсетях.

На кадрах виден огонь и столб дыма. По словам очевидцев, вначале был слышен взрыв, после чего возник пожар. Предположительно, могли взорваться баллоны, так как в городе отмечают странные запахи.

В свою очередь РИА Новости сообщает со ссылкой на МЧС, что в Домодедово загорелся автосервис. Площадь пожара составляет около одной тысячи квадратных метров.

Поступило сообщение о возгорании в автосервисе на площади тысяча квадратных метров по адресу: городской округ Домодедово, село Константиново, Объездное шоссе, владение 1, строение 1, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на территории воинской части в Ставропольском крае. По словам главы Георгиевского городского округа Андрея Зайцева, инцидент произошел на вещевом складе. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Кроме того, пожар произошел в многоэтажном доме, расположенном на Подмосковном бульваре в Красногорске. По данным СМИ, очаг возгорания находился на 12-м этаже. Информации о пострадавших или погибших не поступало.