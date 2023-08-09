Пожар вспыхнул в воинской части на Ставрополье Пожар произошел на вещевом складе воинской части в Ставропольском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар вспыхнул на территории воинской части в Ставропольском крае, сообщил в своем Telegram-канале глава Георгиевского городского округа Андрей Зайцев. По его словам, это произошло на вещевом складе. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Наблюдалось сильное задымление. Произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 квадратных метров, — написал Зайцев.

На месте работает пожарная служба при воинской части, также направлена техника из Георгиевской и Горячеводской пожарных служб, добавил глава муниципалитета.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что днем 7 августа на территории воинской части на востоке Москвы упал беспилотник. По данным канала, взрывного устройства на упавшем БПЛА не было, при этом летательный аппарат был оснащен камерой. На место прибыли сотрудники экстренных служб, полицейские и кинологи. Позже появились подробности, согласно которым, дрон мог быть запущен из другой воинской части в Москве, но при полете сбился с курса. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В июле Telegram-канал Mash сообщал, что разведывательный БПЛА заметили над воинской частью ВДВ в Омске. По данным канала, дрон мог записывать ночную тренировку десантников. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.