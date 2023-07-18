Шпионский БПЛА вел съемку ночной тренировки десантников в Омске Mash: разведывательный БПЛА засекли над воинской частью ВДВ в Омске

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Telegram-канал Mash сообщает о съемке неизвестным беспилотником воинской части ВДВ в Омске. По данным канала, дрон мог записывать на камеру ночную тренировку десантных войск. Полицейские устанавливают, откуда аппарат был запущен и кто является его оператором. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Mash утверждает, что БПЛА засек караульный 18 июля в районе часа ночи, когда военнослужащие проходили боевую подготовку. Канал также сообщает, что дрон сначала парил над небом, а потом улетел в сторону Новосибирска. Огонь по летательному аппарату открыт не был, уточняет Mash.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что житель села Глинка Смоленской области обнаружил в лесу разведывательный беспилотник, принес его домой и спрятал в сарае, чтобы разобрать на запчасти. О находке узнали соседи и вызвали полицию. Сотрудники спецслужб провели с ним профилактическую беседу и изъяли дрон вместе с открученной камерой.

В конце мая Mash со ссылкой на источники сообщал, что в районе аэропорта Внуково был замечен неопознанный беспилотник, который мог вести разведывательную съемку. Его увидели местные жители, сообщившие об этом в полицию. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.