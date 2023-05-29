Неопознанный БПЛА заметили над аэропортом Внуково Mash: неопознанный БПЛА вел разведывательную съемку над аэропортом Внуково

Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на источники, что в районе аэропорта Внуково заметили неопознанный беспилотник, который мог вести разведывательную съемку. По информации канала, БПЛА 28 мая увидели местные жители, сообщившие об этом в полицию. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным Mash, беспилотник летел вдоль Внуковского шоссе примерно на высоте 20-этажного дома. После этого дрон несколько раз облетел вокруг взлетную полосу воздушной гавани и скрылся. Полицейские проводят проверку.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что вечером 28 мая в подмосковных Химках заметили три самодельных беспилотника, которые кружили над военной техникой. Полицейским удалось быстро вычислить операторов БПЛА, которые заявили правоохранителям, что собрали дроны для военнослужащих в зоне СВО, некоторые компоненты приобрели на AliExpress, а часть распечатали на 3D-принтере. Проводится проверка. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Также оперштаб Краснодарского края сообщал, что в ночь на 28 мая несколько неизвестных беспилотников пытались подлететь к территории Ильского НПЗ. Все дроны были нейтрализованы, инфраструктура предприятия не пострадала.