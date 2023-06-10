Сторож нашел в лесу разведывательный дрон и спрятал его в сарае Baza: сторож нашел в лесу под Смоленском разведывательный БПЛА и разобрал его на запчасти

Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Telegram-канал Baza пишет, что житель села Глинка Смоленской области обнаружил в лесу разведывательный беспилотник, притащил его домой и спрятал в сарае, чтобы разобрать на запчасти. По информации канала, о находке узнали соседи и вызвали полицию.

Baza пишет, что 49-летний сторож обнаружил БПЛА в конце мая. Канал отмечает, что внимание мужчины привлекли аккумуляторы, камера и двигатель, которые он решил снять с дрона. По информации Baza, несколько дней спустя соседи мужчины обратились в полицию, рассказав, что он прячет в сарае четырехкилограммовый дрон.

После звонка участкового, отмечает канал, мужчина признался, что нашел БПЛА в лесу. Baza сообщает, что прибывшие сотрудники спецслужб провели с ним профилактическую беседу и изъяли дрон вместе с открученной камерой.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Смоленской области неподалеку от Пересны на территории нефтеперерабатывающей станции взорвался беспилотный летательный аппарат. По данным канала, БПЛА нес взрывчатку мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в ночь на 2 июня беспилотники атаковали два топливно-энергетических объекта. По его словам, пострадавших не было, энергосистема области продолжила работать штатно.