В Красногорске загорелась квартира на 12-м этаже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар начался в многоэтажном доме, расположенном на Подмосковном бульваре в Красногорске, сообщает телеканал РЕН ТВ. По его данным, очаг возгорания находится на 12-м этаже. На кадрах, опубликованных каналом, видно, как из квартиры валит густой черный дым, также видны языки пламени. Информации о пострадавших или погибших не поступало, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщалось ранее, в жилом доме на улице Айвазовского в Махачкале прогремел взрыв. Пожарные эвакуировали подъезд из-за угрозы обрушения. Предполагается, что в одной из квартир взорвался газ. Из-под обломков здания достали двоих детей, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Крупный пожар ранее также произошел на предприятии по производству акриловых ванн во Владимирской области. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 4,1 тысячи квадратных метров, сотрудники предприятия были эвакуированы. Специалисты провели замер воздуха, чтобы выявить в нем превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Прокуратура назначила проверку по факту случившегося. Отмечается, что к тушению было привлечено 79 человек и 30 единиц спецтехники.