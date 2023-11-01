Появилось видео новой машины пенсионера, задержавшего грабителя в Щелково

Фото: t.me/truebulgakov

Пенсионеру из Щелково Михаилу Макарову, который задержал грабителя, отобравшего телефон у школьника, подарили новую машину, сообщает РЕН ТВ. Это отечественная «Нива». Автомобиль украшен флагом России и надписью «Герою Щелкова» на капоте.

Мужчина задержал злоумышленника утром 25 октября во дворе дома, где ремонтировал свою старенькую «Оку». Позже глава района Андрей Булгаков вручил ему сертификат на отечественную машину. Чиновник отметил, что желание наградить мужчину новым автомобилем было единогласным при обсуждении с общественниками. После этого почетную грамоту 72-летнему пенсионеру вручил и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сам Макаров признался, что не ожидал такого внимания и популярности после случившегося. По его словам, «для нормального мужика это нормально». Сейчас его приглашают в школы, где он доносит до детей эту мысль, объясняя, что необязательно задерживать преступников, главное — не быть равнодушным.

Наградить дедушку собирается и подмосковная полиция. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточняла, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Он доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства.