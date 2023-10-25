Стало известно, как наградят спасшего ребенка от грабителя жителя Щелково Спасшему ребенка от грабителя владельцу «Оки» подарят новую отечественную машину

Фото: t.me/truebulgakov

Глава Щелковского района Андрей Булгаков вручил жителю Щелково Михаилу Макарову, обезвредившему напавшего на ребенка грабителя, сертификат на новую машину, передает РИА Новости. При этом он уточнил, что сертификат доступен только для покупки отечественного авто. Чиновник отметил, что желание наградить мужчину новым автомобилем было единогласным при обсуждении с общественниками. На видео с места событий, где был задержан злоумышленник, можно заметить, что Макаров ремонтировал свою старую машину марки «Ока».

У всех пожелание было однозначное — нужна новая машина. Мы, посоветовавшись со многими товарищами и общественниками, пришли к выводу, что нужно сделать это сегодня. Потому что чем новее машина, тем больше желание защищать и новую машину, и все, что вокруг. Вы этого достойны, — заявил Булгаков.

72-летний пенсионер Михаил Макаров утром 25 октября задержал 35-летнего грабителя, который отнял у школьника смартфон. Он сделал подсечку злоумышленнику и после удерживал его до прибытия полиции. Макаров позднее рассказал, что прежде работал охранником.

До этого сообщалось, что подмосковная полиция намерена наградить Макарова за неравнодушие. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточняла, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Он доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства.