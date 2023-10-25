Герой-пенсионер рассказал, как скрутил напавшего на ребенка грабителя Задержавший грабителя пенсионер из Щелково рассказал, что работал охранником

Фото: АГН «Москва»

Скрутивший грабителя в подмосковном Щелково пенсионер Михаил Макаров рассказал, что ранее работал охранником, поэтому довольно быстро среагировал на ситуацию. В комментарии газете «Известия» он пояснил, что не стал выяснять ситуацию, поскольку ограбленный ребенок кричал.

Услышал истошный крик ребенка. Крик был истерический. Голову повернул, а там молодой мужчина, сначала медленно [шел], а потом бегом-бегом-бегом. А парень за ним бежит и кричит. Я же не буду [интересоваться]: «здрасте» и «пожалуйста», «что вы хотели». Я тут же среагировал как бывший охранник, — рассказал пенсионер.

При этом пенсионер признался, что ему было тяжеловато удерживать злоумышленника. После ему пришлось некоторое время восстанавливать дыхание.

Тяжеловато было. Потом пришлось минут 20 восстанавливать дыхание. Ему — 35, а мне — 72. Подбежали родители, вызвали полицию. В полиции сказали, что наряд будет позже. Я его не могу держать, пришлось ему пендаля пару раз дать, — пояснил мужчина.

Ранее подмосковная полиция решила наградить Макарова за то, что он спас 11-летнего мальчика от грабителя и удерживал злоумышленника до приезда правоохранителей. В каком именно формате пройдет награждение, в ведомстве не уточняли.