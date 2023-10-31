Володин вручил грамоту пенсионеру из Щелково, который задержал грабителя

Фото: Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вручил почетную грамоту 72-летнему пенсионеру Михаилу Макарову из Щелково, который задержал грабителя. После получения грамоты Макаров призвал не быть равнодушными и не проходить мимо нарушения закона.

Спасибо большое, что так оценили мой скромный поступок. Я повторял и буду повторять, что для нормального мужика это нормально. Сейчас меня стали приглашать в школы, и я пытаюсь доносить мысль о том, что не нужно быть равнодушным. Необязательно кого-то задерживать. Но не проходите мимом, если увидите нарушение закона, — сказал пенсионер с трибуны Госдумы.

Макаров утром 25 октября задержал 35-летнего грабителя, который отнял у школьника смартфон. Он сделал подсечку злоумышленнику и после удерживал его до прибытия полиции. Макаров позднее рассказал, что прежде работал охранником.

Позже мужчину наградили новым автомобилем. Глава Щелковского района Андрей Булгаков вручил Макарову сертификат на отечественную машину. Сам мужчина признался, что не ожидал такого внимания и популярности после случившегося.

Глава ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков также наградил пенсионера благодарственным письмом и подарком.