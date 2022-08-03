Опубликованы кадры начала пожара на складе Ozon в Подмосковье

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

В Сети появились кадры начала пожара на складе Ozon, их опубликовал Telegram-канал SHOT. Ранее стало известно, что в качестве основных причин возгорания рассматривается неисправность электрооборудования или поджог.

Площадь пожара на данный момент составляет 35 тысяч квадратных метров, в результате возгорания также обрушилась крыша склада. К тушению привлечено более 80 человек и 25 единиц техники, а также два вертолета Ка-32.

Также стало известно об одном погибшем. Как уточнили NEWS.ru в пресс-службе МЧС по Подмосковью, более тысячи человек эвакуированы, большая часть выбралась своими силами до прибытия спасателей.

Ранее в южной части Москвы, на Варшавском шоссе произошел крупный пожар на складе. Очевидцы рассказали, что рухнула кровля здания, были слышны громкие хлопки — по всей видимости, детонировали газовые баллоны. Пламя охватило площадь в семь квадратных километров, во время тушения пострадал один спасатель.