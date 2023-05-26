Понижение температуры и дожди: синоптик о погоде на выходные Синоптик Шувалов заявил, что в выходные Москву ждет понижение температуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В предстоящие выходные в Москву придет холодный атмосферный фронт, однако осадков станет поменьше, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура снизится до 18 градусов в воскресенье.

В выходные в Москве и Подмосковье мы ожидаем другую воздушную массу, уже не такую теплую и влагонасыщенную, как в последние дни. То есть в пятницу будет последний теплый день, в субботу сменится ветер с западного на северо-западный и температура будет не выше +22, в воскресенье термометр опустится до 18 градусов тепла. Осадки маловероятны, возможны локальные и несущественные, — рассказал Шувалов.

Он добавил, что атмосферное давление, пройдя нижнюю точку, начнет повышаться до 751–753 мм рт. ст.

21 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что июльская жара с большой долей вероятности вернется в Центральную Россию в конце этой недели. Воздух прогреется до 28 градусов выше нуля. Ранее температура поднималась до уровня климатической нормы июля в регионе 18 мая.