Полы будут идеально чистыми всю неделю: обалденный метод двухэтапного мытья

Если вам надоело ежедневное мытье полов, есть простое решение. Причина быстрого загрязнения — статическое электричество, притягивающее пыль. Вот как быстро это исправить.

Первый этап уборки — очищение содово-солевым раствором. Смешайте в ведре теплой воды по 2–3 ложки соды и соли. Этот состав не только удалит грязь и жир, но и продезинфицирует поверхность, а также избавит от разводов.

Второй этап — защита от пыли. Добавьте в чистую воду столовую ложку кондиционера для белья. Он нейтрализует статическое электричество, создавая защитный слой. Как альтернативу можно взять несколько капель эфирного масла.

После такой обработки пол останется чистым в 2–3 раза дольше обычного, а в доме будет царить свежесть. Метод экономичен и не требует специальных средств.

Ранее сообщалось, что многие считают, что для очистки унитаза достаточно протереть его туалетной бумагой. Однако такая привычка может сильно навредить сантехнике.