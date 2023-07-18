Полицейский выстрелил в коллегу из автомата в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудник московской полиции случайно выстрелил в своего напарника во время дежурства у здания одного из столичных военкоматов, сообщает Telegram-канал Baza. Мужчину спасли от смерти бронежилет и рация. По факту произошедшего была организована служебная проверка, утверждают в пресс-службе МВД. В настоящее время виновник отстранен от выполнения обязанностей.

Отмечается, что инцидент произошел утром 17 июля. Двое полицейских дежурили у здания Коптевского военного комиссариата, когда один из них, сержант Кащеев, неловко взялся за автомат. В результате произошел выстрел, задевший его напарника — сержанта Морозова. Полицейский получил легкое огнестрельное ранение в области живота, его доставили в больницу.

Как сообщалось ранее, глава ОМВД «Алексинский» Тульской области был уволен после того, как он дал 13-летнему сыну пострелять из служебного автомата. Полковник полиции потребовал от сослуживцев выдать ему оружие и патроны якобы для проведения учебных стрельб. Уже после дня рождения сына он подписал фиктивные документы — приказы о проведении стрельб в мае 2023 года. В настоящее время в отношении бывшего полицейского проводится служебная проверка по факту злоупотребления полномочиями.