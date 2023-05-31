Полицейская машина вылетела на тротуар в центре Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Москвы полицейская машина вылетела на тротуар, сообщает Telegram-канал Baza. В результате инцидента пострадал один человек.

Авария произошла у дома № 12 на Маросейке. Telegram-канал «112» пишет, что медики осматривают несколько человек, у них шоковое состояние. По некоторым данным, в ДТП также попало такси.

30 мая около 10 часов водитель BMW сбил пешеходов на тротуаре. В прокуратуре Подмосковья сообщили, что в результате ДТП три человека были госпитализированы, еще одному 16-летнему подростку помощь оказали на месте.

Позднее прокуратура Московской области опубликовала в Telegram-канале видео с моментом наезда автомобиля BMW на пешеходов в Мытищах. В результате ДТП пострадали четыре человека.

29 мая Telegram-канал Baza сообщал, что в Подмосковье в результате ДТП пострадали пять детей высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которые перевернулись на BMW в районе села Петрово-Дальнее. По данным Baza, в машине в том числе находился сын первого замглавы СК РФ и дочь министра развития Дальнего Востока. Официально эта информация подтверждена не была.