План «Ковер» в Москве 5 сентября: почему закрывали аэропорты, что случилось

Фото: пресс-служба аэропорта Внуково

Во вторник утром, 5 сентября, воздушное пространство Москвы в очередной раз было закрыто. В аэропорту Внуково был объявлен план «Ковер», в Домодедово и Шереметьево несколько рейсов задержали на вылет и прилет. Почему закрывали аэропорты?

Силы ПВО сбили украинские БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 5 сентября, уничтожили в Истринском районе и в Калужской области вражеские беспилотники, которые пытались осуществить атаку на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, при падении обломков БПЛА в Истринском районе поврежден бытовой объект.

В Минобороны РФ заявили, что дежурные силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Истринского района Подмосковья.

Кроме этого, Собянин добавил, что в районе Завидово Тверской области силами ПВО был сбит еще один БПЛА, который летел в сторону Москвы. Эту информацию подтвердили в Минобороны.

План «Ковер» объявили во Внуково

План «Ковер» был объявлен в аэропорту Внуково около 03:00, сообщает Telegram-канал Baza. Кроме того, задержки ряда рейсов были и в других воздушных гаванях столицы.

В Домодедово, Внуково и Шереметьево к настоящему моменту в общей сложности задержано 40 рейсов, еще четыре отменены, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания». Когда будут сняты ограничения на полеты, не сообщается.

Когда еще объявлялся план «Ковер» в Москве

В последний раз план «Ковер» объявлялся в столичных аэропортах в ночь на 1 сентября. По информации Telegram-канала Baza, воздушное пространство было закрыто во Внуково и Домодедово. Было задержано несколько самолетов на вылет и на прилет.

До этого, в ночь на 31 августа, в Домодедово и Внуково также вводился режим «Ковер».

Еще один раз столичные власти закрыли воздушное пространство над аэропортами 30 августа. План «Ковер» был объявлен во Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском.

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