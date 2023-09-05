Во вторник утром, 5 сентября, воздушное пространство Москвы в очередной раз было закрыто. В аэропорту Внуково был объявлен план «Ковер», в Домодедово и Шереметьево несколько рейсов задержали на вылет и прилет. Почему закрывали аэропорты?
Силы ПВО сбили украинские БПЛА
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 5 сентября, уничтожили в Истринском районе и в Калужской области вражеские беспилотники, которые пытались осуществить атаку на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, при падении обломков БПЛА в Истринском районе поврежден бытовой объект.
В Минобороны РФ заявили, что дежурные силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Истринского района Подмосковья.
Кроме этого, Собянин добавил, что в районе Завидово Тверской области силами ПВО был сбит еще один БПЛА, который летел в сторону Москвы. Эту информацию подтвердили в Минобороны.
План «Ковер» объявили во Внуково
План «Ковер» был объявлен в аэропорту Внуково около 03:00, сообщает Telegram-канал Baza. Кроме того, задержки ряда рейсов были и в других воздушных гаванях столицы.
В Домодедово, Внуково и Шереметьево к настоящему моменту в общей сложности задержано 40 рейсов, еще четыре отменены, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания». Когда будут сняты ограничения на полеты, не сообщается.
Когда еще объявлялся план «Ковер» в Москве
В последний раз план «Ковер» объявлялся в столичных аэропортах в ночь на 1 сентября. По информации Telegram-канала Baza, воздушное пространство было закрыто во Внуково и Домодедово. Было задержано несколько самолетов на вылет и на прилет.
До этого, в ночь на 31 августа, в Домодедово и Внуково также вводился режим «Ковер».
Еще один раз столичные власти закрыли воздушное пространство над аэропортами 30 августа. План «Ковер» был объявлен во Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском.
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