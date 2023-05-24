Первокурсницу нашли мертвой в съемной квартире в Москве SHOT: первокурсницу «Синергии» нашли мертвой в съемной квартире в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве 17-летнюю студентку высшего ученого заведения «Синергия» нашли мертвой в съемной квартире. По данным канала, она скончалась из-за передозировки успокоительными и наркотическими средствами, которые запила алкоголем, рядом с телом был обнаружен пневматический пистолет.

SHOT сообщает, что погибшая сняла квартиру вместе с 21-летней подругой, девушки отметили новоселье, а спустя некоторое время соседка обнаружила первокурсницу без сознания, приехавшие медики констатировали смерть студентки.

По данным канала, на теле погибшей не было следов насилия, полиция проводит проверку. По предварительной информации, студентка росла без матери и наблюдалась у частного психолога.

Ранее во Владивостоке пропала 19-летняя студентка Светлана Куулар из Тувы. Девушка вышла из кампуса Дальневосточного государственного университета, села на автобус и исчезла. Позже тело студентки было обнаружено в море недалеко от острова Русский. По предварительной информации, девушка ранее жаловалась отцу, что за ней следят и хотят убить.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.