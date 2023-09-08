Первоклассник в Подмосковье госпитализирован после странного угощения Baza: старшеклассницы накормили первоклассника печеньем с метамфетамином

Первокласснику из подмосковной школы понадобилась помощь медиков, после того, как старшеклассницы накормили его печеньем с метамфетамином, сообщает Baza. Отмечается, что ребенок попал в больницу с отравлением. Сейчас он чувствует себя нормально.

По данным канала, инцидент произошел 4 сентября. Странное поведение сына мама заметила по дороге со школы домой.

Он вставал на рельсы, рассказывал про вымышленного друга и вёл себя не совсем адекватно, — говорится в сообщении.

Дома мальчику стало хуже — разболелся живот, а ночью появилась одышка и посинели губы. Тогда он вспомнил, что в тот день неизвестные старшеклассницы насильно накормили его каким-то печеньем и он не понимает, что с ним происходит.

Утром ребёнка отвели в клинику, врачи выявили отравление метамфетамином. Делом займутся следователи.