Названо вещество, найденное в крови погибшей девушки из Каменска-Уральского В крови погибшей школьницы из Каменска-Уральского нашли кофеин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В крови погибшей 16-летней школьницы из Каменска-Уральского в Свердловской области нашли кофеин, сообщил E1.RU источник в силовых структурах. По его информации, это может быть связано с энергетиками, которые девушка выпила в день гибели.

Анализы сразу после ее смерти выявили очень высокую концентрацию кофеина в ее крови. Это может быть связано с энергетиками, которые она употребляла в день, когда ее нашли мертвой, — сказал источник.

В силовых структурах отметили, что фрагменты ее тканей и органов отправили на экспертизу для выяснения точных причин смерти.

Ранее стало известно, что 16-летняя школьница из Каменска-Уральского могла скончаться от передозировки наркотиков. Вещество, ставшее причиной смерти, пока не установлено. До этого сообщалось, что правоохранители нашли тело девочки в лесополосе, перед смертью она опубликовала шуточный пост в соцсетях, где просила не убивать ее и не насиловать. При этом на ее теле не было следов насильственной смерти, однако ее телефон пропал.

Позднее сообщалось, что школьницу из Каменска-Уральского перед смертью преследовал велосипедист. Его задержала полиция. Также сотрудники следственных органов обнаружили смартфон, который принадлежал 16-летней девушке. Отмечается, что телефон подобрал упомянутый ранее велосипедист. Мужчина признался, что закопал его, чтобы избежать проблем. Однако свою причастность к смерти подростка он отрицает.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.