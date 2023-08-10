SHOT: уральская школьница могла умереть от передозировки наркотиками SHOT: 16-летняя девушка из Каменска-Уральского могла умереть из-за наркотиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT пишет, что 16-летняя школьница из Каменска-Уральского Свердловской области могла скончаться от передозировки наркотиками. Ее тело нашли в лесополосе.

Вещество, ставшее причиной смерти пока не установлено, сообщил источник канала.

Ранее сообщалось, что найдено тело девочки, которая перед смертью опубликовала шуточный пост в соцсетях, где просила не убивать ее и не насиловать. При этом на ее теле не было следов насильственной смерти, однако телефон пропал.

Ранее в Москве 15-летняя девочка скончалась от передозировки. По информации канала, ее знакомый Денис нашел наркотики на улице и решил принять их вместе с подростком. Токсичное вещество стало причиной остановки сердца у девочки. Полиция возбудила уголовное дело, приятеля погибшей задержали.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.