Тело школьницы нашли на кладбище в российском регионе В Белгородской области нашли на кладбище тело пропавшей школьницы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В поселке Разумное Белгородской области нашли мертвой пропавшую два дня назад 15-летнюю девочку, сообщает Telegram-канал «112». Тело школьницы было обнаружено на местном кладбище, предполагается, что ее убили.

Девочка пропала 4 августа, отправившись на прогулку. Когда она не вернулась домой, родители обратились в правоохранительные органы. Погибшую школьницу обнаружил поисковый отряд.

На месте работают следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Кемерово пропал шестилетний мальчик. На следующий день труп ребенка выловили из водоема недалеко от дома, в котором он проживал с родителями и тремя другими детьми. СКР возбудил уголовное дело.

В конце июня в Оренбургской области пропала пятилетняя девочка. Три дня спустя ее тело было найдено на берегу реки Самара. Следов насильственной смерти сотрудники полиции не обнаружили.

В мае в Москве нашли мертвой в съемной квартире 17-летнюю студентку высшего ученого заведения «Синергия». Предполагалось, что она скончалась из-за передозировки успокоительными и наркотическими средствами, которые запила алкоголем, рядом с телом был обнаружен пневматический пистолет.