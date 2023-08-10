В лесу нашли тело школьницы, в шутку просившей ее не убивать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области в лесу найдено тело 16-летней девочки, которая перед смертью опубликовала шуточный пост в соцсетях, где просила не убивать ее и не насиловать, сообщает Telegram-канал SHOT. Публикацию она сделала перед тем, как около 11 вечера пойти от железнодорожной станции через лес домой.

По информации канала, по дороге девочка, которая окончила 9-й класс и ездила в Екатеринбург из Каменска-Уральского поступать в колледж, сняла видео, ставшее ее последней публикацией. На следующий день ее нашли мертвой в овраге в 10 метрах от дороги.

SHOT пишет, что на теле не было следов насильственной смерти, однако телефон пропал.

В ночь на 7 августа в микрорайоне Новая Сортировка в Екатеринбурге произошло убийство 17-летней студентки колледжа, которая была в гостях у друзей. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, по предварительным данным, около часа ночи парень с девушкой выясняли отношения. По одной из основных версий, причиной убийства стала ревность.

Отец одноклассника подозреваемого добавил, что в квартире находилось трое человек. По его словам, 15-летний подросток сначала набросился на девушку с молотком и попытался утопить в ванной. Позже он схватился за нож, а после убийства хотел расчленить тело.