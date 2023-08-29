Погибшую уральскую школьницу перед смертью преследовал велосипедист

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Школьницу из Каменска-Уральского, которая погибла в ночь на 9 августа, перед смертью преследовал велосипедист, написал Telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский». На опубликованном видео показан полный маршрут 16-летней девушки.

На кадрах также виден велосипедист, который продолжительное время ехал за школьницей. Примечательно, что мужчина ехал со слишком маленькой скоростью по тому же пути, что и шла девушка, и периодически оборачивался назад.

В настоящее время ведутся поиски велосипедиста. Расследование уголовного дела находится под контролем председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Недавно сообщалось, что найдено тело девочки, которая перед смертью опубликовала шуточный пост в соцсетях, где просила не убивать ее и не насиловать. При этом на ее теле не было следов насильственной смерти, однако ее телефон пропал.

Позже стало известно, что 16-летняя школьница из Каменска-Уральского могла скончаться от передозировки наркотиков. Вещество, ставшее причиной смерти, пока не установлено. До этого сообщалось, что правоохранители нашли тело девочки в лесополосе, перед смертью она опубликовала шуточный пост в соцсетях, где просила не убивать ее и не насиловать. При этом на ее теле не было следов насильственной смерти, однако ее телефон пропал.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.