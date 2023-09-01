Уничтожение украинского дрона в Подмосковье попало на видео

Фото: Volodymyr Trasov/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Системы противовоздушной обороны Вооруженны сил России успешно уничтожили украинский дрон в Московской области. Как сообщает Telegram-канал SHOT, момент взрыва беспилотника был снят на видео очевидцами. На кадрах видно пролет самого беспилотника, а также громкий звук, возникший после его уничтожения.

По предварительным данным, системы ПВО сбили беспилотник-камикадзе модели «Бобер». Это устройство способно преодолевать расстояния до 1 тысячи километров со скоростью 150 километров в час. Кроме того, такие дроны переносят на себе несколько килограммов взрывчатки. Беспилотник был уничтожен в районе деревни Морозово, расположенной в Раменском районе Московской области.

В минувший четверг, 31 августа, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать регион с помощью беспилотного летательного аппарата. Он был успешно уничтожен силами ПВО. В результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано. На месте падения беспилотника работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

В свою очередь глава Курской области Роман Старовойт заявил о попытке ВСУ атаковать город Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция. По его словам, в результате налета беспилотников были повреждены жилой дом и административное здание.