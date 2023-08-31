Задержан продюсер, подозреваемый в убийстве депутата парламента Дагестана Полиция задержала продюсера Палагаева по подозрению в убийстве депутата Гамзаева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали продюсера Гранта Палагаева по подозрению в убийстве депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники. По его данным, Палагаев мог выстрелить себе в плечо, чтобы отмести подозрения. Суд арестовал его на два месяца, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что убийство Гамзаева произошло в доме продюсера в СНТ «Тихая Дубрава», расположенном в Московской области. Они беседовали и распивали алкоголь. По информации SHOT, в определенный момент Палагаев выстрелил в голову депутату из пистолета Glock 17, а затем ранил себя и положил оружие в руку погибшему. Полицейским, прибывшим на место преступления, он заявил, что стрельбу якобы открыл неизвестный гость. Также он заявил, что не знает человека, тело которого лежало в его доме.

Грант Палагаев продюссировал российские фильмы. В числе его работ киноленты «Соловей-Разбойник», «Тайный город» и другие. Кроме того, он снимался и в качестве актера. Среди его знакомых множество звезд, в том числе голливудская актриса и обладательница трех премий «Оскар» Мерил Стрип.

Об убийстве Ахмеда Гамзаева стало известно днем 31 августа. Информацию о смерти мужчины подтвердила его дочь. При этом она подчеркнула, что 55-летний депутат был убит еще 26 августа. Отмечается, что парламентария уже похоронили.