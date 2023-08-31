Стало известно об убийстве депутата парламента Дагестана Ахмеда Гамзаева Baza: депутат парламента Дагестана Ахмед Гамзаев убит в Московской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что депутат Народного собрания Республики Дагестан Ахмед Гамзаев был убит. Информацию канала подтвердила дочь политика. По ее словам, 55-летнего депутата убили в Московской области 26 августа. Злоумышленники использовали огнестрельное оружие. Отмечается, что информация об убийстве Гамзаева из официальных источников не поступала.

Дочь Гамзаева подчеркнула, что ее отец уже похоронен. Причины убийства политика остаются неизвестными. Отмечается, что в середине весны 2023 года парламентарий попал в скандал после драки в одном из баров Москвы. По данным телеканала «Царьград», причиной конфликта стало вызывающее поведение Гамзаева. Во время драки он получил сильный удар и потерял сознание. Позднее врачи диагностировали у депутата перелом челюсти.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух женщин в возрасте 33 и 34 лет, работавших на рынке. По версии следствия, задержанный причастен к преступлению, совершенному в поселке Новая Игирма Нижнеилимского района Иркутской области в 2002 году. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. В настоящее время он находится под стражей, проводится расследование.