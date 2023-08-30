Полиция задержала подозреваемого в убийстве, совершенном в 2002 году Полиция задержала подозреваемого в совершении убийства в 2002 году под Иркутском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в двойном убийстве, совершенном в 2002 году в поселке Новая Игирма Нижнеилимского района Иркутской области. По предварительным данным, обвиняемый вместе с приятелем, который скончался в 2003 году, зарезал двух женщин 33 и 34 лет, работавших не местном рынке, сообщает «КП — Иркутск» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Двое приятелей задумали убить женщин 33-х и 34-х лет, которые работали на местном рынке. Молодые люди пришли к ним в квартиру и нанесли своим жертвам множество ножевых ранений и ударов. Потерпевшие скончались на месте преступления, — подчеркнули в ведомстве.

После совершения преступления подозреваемые избавились от орудия убийства и одежды и скрылись. В 2002 году расследование было приостановлено, но в мае 2023 года его вновь возобновили. 39-летнего подозреваемого задержали в Приморском крае, он был этапирован в Иркутскую область. На допросе обвиняемый признал свою вину. Подозреваемого заключили под стражу.

В Дорогомиловский районный суд Москвы ранее поступило дело против 52-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве шестерых человек в апреле 1994 года. В тот год он был назначен исполнителем заказного убийства четверых человек.