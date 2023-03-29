Пенсионерка из Москвы смогла поймать жадную мошенницу «112»: в Москве задержали мошенницу из Белоруссии, похитившую 4,6 млн рублей у пенсионерки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сотрудники полиции задержали гражданку Белоруссии по подозрению в хищении 4,6 млн рублей у пенсионерки, сообщает Telegram-канал «112». Предполагаемая аферистка должна была получить от пожилой женщины еще 300 тысяч рублей при очной встрече, однако на встречу с той пошли силовики. По данным канала, сейчас мошенница сдает своих подельников в полиции.

Как утверждают авторы «112», мошенники позвонили пенсионерке по телефону, представились сотрудниками Центробанка и заявили, что ее деньги под угрозой. Та перевела им 4,6 млн рублей, после чего аферисты на какое-то время пропали. Пожилая женщина обратилась в полицию, однако ей ничем не смогли помочь. Предположительно та же группа мошенников позвонила москвичке позднее и потребовала передать 300 тысяч рублей на руки «сотруднице банка». На встречу она пришла с сотрудниками правоохранительных органов, они и произвели задержание злоумышленницы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что аферисты обманули бывшего замглавы Минобороны России Николая Михайлова и вынудили его перевести на их счет 1,9 млн рублей. Канал отмечает, что экс-замминистра испугался того, что его деньги могут быть украдены. По сообщению Baza, он согласился на предложение аферистов перевести деньги на резервный счет, после чего предоставил им его данные. Полиция ищет мошенников.